الحج والعمرة: 607 مراكز ضيافة لخدمة الحجاج

أكد متحدث وزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي أن منظومة خدمة ضيوف الرحمن تحظى باهتمام ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للحجاج ويرفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.
وأوضح النويمي أن الوزارة عملت على رفع جاهزية شركات الحج واستكمال ترتيبات شؤون الحجاج مع أكثر من 78 دولة قبل موسم الحج بنحو 6 أشهر، مشيرًا إلى أن منصة “المسار الإلكتروني” أسهمت في إنجاز العمليات التعاقدية ضمن منظومة تضم أكثر من 500 خدمة وتتكامل مع أكثر من 80 جهة.
وأضاف أن الوزارة دربت أكثر من 30 ألف من الكوادر البشرية على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات خلال موسم الحج، إلى جانب توفير أكثر من 607 مراكز ضيافة لخدمة الحجاج ومتابعة احتياجاتهم، لافتاً إلى أن تطبيق مبادرة “حاج بلا حقيبة” أسهمت في تقليص مدة إنهاء الإجراءات في المطار من ساعتين إلى 15 دقيقة.
وأشار إلى أن موسم الحج الماضي سجل مستوى استثنائيًا من الرضا، حيث بلغ مؤشر رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة 91%، وهو ما شكّل أساسًا لانطلاق خطط التطوير ورفع الجاهزية لموسم حج هذا العام، بما يضمن استمرار تحسين التجربة وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م