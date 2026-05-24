ابن جلوي يتوج أبطال نهائي دوري قفز الحواجز

البلاد (الرياض)

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين في نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو لقفز الحواجز الذي أقيم في الرياض، وكرّم أبطال الموسم، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، وخالد البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة.

وفي منافسات فئة (Big) بنهائي الدوري، حقّق الفارس بدر الفرد المركز الأول، وحلّ ثانيًا الأمير منصور بن خالد آل سعود، وجاء ثالثًا الفارس سعيد العابورة.

وشهد الحفل الختامي تكريم أبطال الموسم 2025/2026 في مختلف ألعاب الاتحاد، تقديرًا لما قدّموه من مستويات لافتة عكست التطور الذي تشهده رياضة الفروسية في المملكة، وما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين أسهما في رفع مستوى المنافسة وتنامي حضور الفرسان السعوديين على المستويين المحلي والدولي.

ففي قفز الحواجز، توّج الفارس سعد العجمي بطلًا للموسم وبطلًا لفئة (Big)، والفارسة فنون الحميدان أفضل فارسة، فيما تُوّج عبدالله اليوسف بطلًا للأطفال وللهواة، وعبدالإله قحل بطلًا للأشبال، وحسن آل هادي بطلًا للناشئين وفئة (Small)، وعبدالقادر بياطة بطلًا للشباب، ومازن اليوسف بطلًا لفئة (Medium)، فيما اختير الجواد (NSI NAR) لمالكه سلمان الراجحي أفضل جواد.

وفي القدرة والتحمل، توّج سلطان الشهراني بطلًا للموسم، وفراس القريشي بطلًا للشباب والناشئين، وأمواج العنزي أفضل فارسة، فيما اختير الجواد (FREEVOLE BORDEPIRE) لمالكه عبدالرحمن الحليفي أفضل جواد.

وفي التقاط الأوتاد، توّج راشد بن حمد المري بطلًا للموسم، وعائشة بنت سعيد آل يحيى أفضل فارسة، فيما توّج فريق التميز بطلًا للموسم على مستوى الفرق.

وفي الرماية من على ظهر الخيل، توّج راكان عبدالعزيز المبارك بطلًا للموسم، ولمى بنت عريف الرشيدي أفضل فارسة.

ومن جانبه، ثمّن الأمير عبدالله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، حضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ومشاركته في تتويج الأبطال، مشيدًا بالتعاون القائم بين الاتحاد واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بما يخدم تطوير رياضة الفروسية ويعزّز حضورها في مختلف المحافل.