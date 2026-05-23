 21 محطة رصد تراقب طقس المشاعر المقدسة

البلاد (منى)
يواصل المركز الوطني للأرصاد متابعة مستويات ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، بالتزامن مع التنبيه الصادر بشأن الموجة الحارة التي تشهدها المنطقة، والمتوقع انتهاؤها مساء غدٍ، وذلك ضمن جهوده لدعم سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
ويعتمد المركز في أعمال الرصد والمتابعة على 21 محطة أرصاد جوية جرى توزيعها في المشاعر المقدسة وفق المعايير الأرصادية المعتمدة، حيث تعمل على رصد عناصر الطقس المختلفة على رأس كل ساعة، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وفورية تدعم أعمال الجهات ذات العلاقة وخططها التشغيلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن المركز يواصل مراقبة الحالة الجوية بشكل مباشر ومستمر، مع تعزيز التنسيق والتواصل مع القطاعات المعنية وفق الخطط التنفيذية المعمول بها خلال موسم الحج، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع المستجدات الجوية.
وأشار القحطاني إلى أن المركز كثّف كذلك برامج التوعية المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز سلامة الحجاج أثناء تنقلاتهم وأدائهم للمناسك، مؤكدًا جاهزية المركز وكوادره الفنية لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة وتقديم المعلومات والتحديثات بشكل مستمر.
ويعتمد المركز في أعمال الرصد والمتابعة على 21 محطة أرصاد جوية جرى توزيعها في المشاعر المقدسة وفق المعايير الأرصادية المعتمدة، حيث تعمل على رصد عناصر الطقس المختلفة على رأس كل ساعة، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وفورية تدعم أعمال الجهات ذات العلاقة وخططها التشغيلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن المركز يواصل مراقبة الحالة الجوية بشكل مباشر ومستمر، مع تعزيز التنسيق والتواصل مع القطاعات المعنية وفق الخطط التنفيذية المعمول بها خلال موسم الحج، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع المستجدات الجوية.
وأشار القحطاني إلى أن المركز كثّف كذلك برامج التوعية المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز سلامة الحجاج أثناء تنقلاتهم وأدائهم للمناسك، مؤكدًا جاهزية المركز وكوادره الفنية لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة وتقديم المعلومات والتحديثات بشكل مستمر.