فريق السعودية يختتم مشاركته في “خليجية الدوحة 2026” بـ 82 ميدالية متنوعة

البلاد (الرياض)
اختتمت بعثة المملكة مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة “الدوحة 2026″، بتحقيق 82 ميدالية متنوعة، بعد حصول المنتخب السعودي لكرة اليد على الميدالية البرونزية، في ختام منافسات الدورة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء تتويج أخضر اليد بالميدالية البرونزية عقب خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة (24 ـ 32)، ليرفع بذلك رصيد المملكة إلى 82 ميدالية، بواقع 32 ذهبية، و27 فضية، و23 برونزية، متجاوزًا حصيلة النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت عام 2022، والتي شهدت تحقيق 67 ميدالية، منها 16 ذهبية.
وشاركت المملكة في النسخة الحالية بـ164 لاعبًا ولاعبة، مثلوا 15 رياضة مختلفة، وأسهمت 14 لعبة في تحقيق الميداليات، وبرزت ألعاب القوى بتحقيق 14 ميدالية (5 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات)، والسهام بـ10 ميداليات (4 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزيتين)، إلى جانب السباحة التي حصدت 12 ميدالية (ذهبيتين، 6 فضيات، 4 برونزيات)
وشهدت الدورة تألق العنصر النسائي السعودي بتحقيق 15 ميدالية، وهو ضعف ما تحقق في النسخة الماضية، إلى جانب تسجيل عدد من المنجزات التاريخية، أبرزها تحقيق أول ميدالية سعودية في رياضة البادل بالدورات الخليجية، عبر فضية السيدات، إضافة إلى أول فضية نسائية في منافسات كرة السلة 3×3.
وحقق فريق الرماية 6 ميداليات (4 ذهبيات، فضية، برونزية)، والتايكوندو 6 ميداليات (3 ذهبيات، فضيتين، برونزية)، وكرة الطاولة 6 ميداليات (3 ذهبيات، فضية، برونزيتين)، وأحرزت المبارزة 7 ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، 3 برونزية).
وأضافت البولينج 4 ميداليات منها 3 ذهبيات، وهو الرصيد ذاته الذي حققته الملاكمة، ونال الكاراتيه 5 ميداليات، والبلياردو والسنوكر 4 ميداليات متنوعة، إلى جانب برونزية كرة السلة 3×3 للرجال، وبرونزية كرة اليد.
وجاء تتويج أخضر اليد بالميدالية البرونزية عقب خسارته أمام منتخب قطر بنتيجة (24 ـ 32)، ليرفع بذلك رصيد المملكة إلى 82 ميدالية، بواقع 32 ذهبية، و27 فضية، و23 برونزية، متجاوزًا حصيلة النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت عام 2022، والتي شهدت تحقيق 67 ميدالية، منها 16 ذهبية.
وشاركت المملكة في النسخة الحالية بـ164 لاعبًا ولاعبة، مثلوا 15 رياضة مختلفة، وأسهمت 14 لعبة في تحقيق الميداليات، وبرزت ألعاب القوى بتحقيق 14 ميدالية (5 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات)، والسهام بـ10 ميداليات (4 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزيتين)، إلى جانب السباحة التي حصدت 12 ميدالية (ذهبيتين، 6 فضيات، 4 برونزيات)
وشهدت الدورة تألق العنصر النسائي السعودي بتحقيق 15 ميدالية، وهو ضعف ما تحقق في النسخة الماضية، إلى جانب تسجيل عدد من المنجزات التاريخية، أبرزها تحقيق أول ميدالية سعودية في رياضة البادل بالدورات الخليجية، عبر فضية السيدات، إضافة إلى أول فضية نسائية في منافسات كرة السلة 3×3.
وحقق فريق الرماية 6 ميداليات (4 ذهبيات، فضية، برونزية)، والتايكوندو 6 ميداليات (3 ذهبيات، فضيتين، برونزية)، وكرة الطاولة 6 ميداليات (3 ذهبيات، فضية، برونزيتين)، وأحرزت المبارزة 7 ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، 3 برونزية).
وأضافت البولينج 4 ميداليات منها 3 ذهبيات، وهو الرصيد ذاته الذي حققته الملاكمة، ونال الكاراتيه 5 ميداليات، والبلياردو والسنوكر 4 ميداليات متنوعة، إلى جانب برونزية كرة السلة 3×3 للرجال، وبرونزية كرة اليد.