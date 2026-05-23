رئيس هيئة الترفيه يعلن إقامة نزال “Mexico vs The World” بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي في الرياض سبتمبر المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إقامة نزال “Mexico vs The World”، الذي يجمع النجم المكسيكي كانيلو ألفاريز، وبطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة (WBC) للوزن فوق المتوسط الفرنسي كريستيان مبيلي، وذلك في 12 من سبتمبر المقبل بالرياض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم اليوم، في المتحف المصري الكبير بجمهورية مصر العربية، وشهد الظهور الإعلامي الأول والمواجهة المباشرة الأولى بين كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي، بحضور عدد من وسائل الإعلام، وسط ترقب للنزال الذي يأتي ضمن سلسلة من النزالات العالمية التي تستضيفها المملكة.
وأعرب المستشار تركي آل الشيخ عن سعادته باستضافة هذا النزال الكبير في الرياض، مؤكدًا أن المملكة أصبحت وجهة رئيسية لأهم النزالات والأحداث العالمية في رياضة الملاكمة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الترفيه في المملكة، مبديًا تطلعه إلى تقديم ليلة استثنائية لعشاق الملاكمة حول العالم، من خلال مواجهة قوية تجمع كانيلو ألفاريز وكريستيان مبيلي، بما يواكب المكانة العالمية التي وصلت إليها الرياض في استضافة كبرى الأحداث الرياضية والترفيهية.
وأوضح كانيلو ألفاريز أن مسيرته في عالم الملاكمة ما تزال قائمة على تحدي الذات وتمثيل المكسيك، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه كريستيان مبيلي وسجله الخالي من الهزائم، مبينًا أن تركيزه الكامل ينصب على التحضير وتقديم مواجهة كبيرة تليق بجماهير الملاكمة حول العالم.
من جانبه، أكد كريستيان مبيلي أن مواجهته المرتقبة أمام كانيلو ألفاريز تمثل محطة استثنائية في مسيرته الاحترافية، معربًا عن ثقته في تقديم نزال تاريخي خلال المواجهة التي ستجمعهما في الرياض سبتمبر المقبل.
يأتي نزال “Mexico vs The World” امتدادًا للحضور المتنامي للمملكة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وترسيخًا لمكانة الرياض بوصفها وجهة رائدة للأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى، من خلال استقطاب أبرز الأسماء والبطولات العالمية في مختلف المجالات.
