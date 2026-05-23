دنيا أبوطالب تُهدي السعودية فضية آسيا للتايكوندو

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبوطالب إنجازًا مميزًا بحصولها على الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 53 كجم ضمن بطولة آسيا للدرجة الأولى، المقامة في أولان باتور – منغوليا، مؤكدةً حضورها القوي بين نخبة لاعبات القارة، ومواصلةً مسيرة التألق للرياضة السعودية.
وجاء مشوارها نحو الفضية حافلًا بالأداء اللافت، حيث افتتحت المنافسات بالفوز على لاعبة فيتنام بنتيجة (2-0) في دور الـ16، ثم تجاوزت لاعبة كازاخستان بنفس النتيجة (2-0) في ربع النهائي، قبل أن تحسم مواجهة نصف النهائي أمام الهند (2-0)، لتتأهل إلى النهائي، الذي خسرت فيه بصعوبة أمام لاعبة الصين بنتيجة (2-1).
من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المهندس عبدالله الحربي التهنئة للقيادة الرشيدة – أيدها الله – بمناسبة هذا الإنجاز، كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن جلوي، مشيدًا بما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام أسهم في تحقيق هذه المنجزات القارية.
