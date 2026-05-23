النصر يهيمن على جوائز الموسم في دوري روشن

فاز النجم البرتغالي جواو فيلكس، لاعب النصر، بجائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأفضل لاعب في الموسم الرياضي 2025–2026، متفوقًا على جميع المرشحين المنافسين، وهم الإنجليزي إيفان توني والمكسيكي خوليان كينونيس، إضافة إلى مواطنيه روبن نيفيز وكريستيانو رونالدو.
وقاد البرتغالي فيلكس، فريقه النصر، بوضوح، إلى منصة الأبطال في دوري روشن السعودي، في أول مواسمه في الدوري، منذ افتتح التسجيل بالهاتريك، وانتهاء باسهامه في الهدف الافتتاحي بمباراة الحسم.
ويملك فيلكس العدد الأكبر من الجوائز الشهرية المقدمة من مجموعة روشن (جائزتان من أصل سبعة). وللبرتغالي أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الموسم (13 تمريرة حاسمة).
وظفر مدربه جورجي جيسوس، بجائزة أفضل مدرب في الموسم 2025-2026، وهو المدرب الأكثر في عدد الانتصارات بالموسم (28 انتصارًا)، مسجلًا أيضًا، أكبر عدد في الانتصارات المتتالية (16 انتصارًا) بعد الرقم القياسي المسجل في موسم 2023-2024 (24 انتصارًا).
وابتدأ جيسوس موسمه بالرقم القياسي من الانتصارات المتتالية، في المباريات العشر الأولى.
وسجل فريق المدرب البرتغالي جيسوس، أكبر عدد من الشباك النظيفة في 17 مباراة، بالتساوي مع فريق الأهلي. ويتفوق النصر بـ 7 مباريات متتالية من الإجمالي في الشباك النظيفة.
وتفوق النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي هجوميًا، بتخطي حاجز التسعين هدفًا (91). والتفوق أيضًا في الفارق التهديفي البالغ 63 هدفًا.
وتوج مصعب الجوير، لاعب القادسية، جهوده الملفتة في الموسم، بجائزة أفضل لاعب سعودي في 2025-2026.
وأسهم الجوير في 17 هدفًا، صناعة وتسجيلًا، متساويًا مع الهداف الإيطالي ماتيو ريتيغي. وهو السعودي الأعلى مساهمة في الأهداف بعد خالد الغنام لاعب الاتفاق.
وقدم الجوير دورًا مهما في ضبط إيقاع الفريق صاحب المركز الرابع في دوري روشن السعوي، فجاء ضمن أربعة لاعبين تجاوزوا حاجز الألفي تمريرة مع زميله الإسباني ناتشو فرنانديز والبرتغاليين روبن نيفيز ودانيلو بيريرا.
ويؤدي الجوير بمستوى تصاعدي. وبعدما توج في الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب واعد، قدم أداء يليق بمنافسته على جائزة أفضل لاعب سعودي في الموسم الحالي، وفاز بها.
وفاز الهدّاف المكسيكي خوليان كينونيس، مهاجم القادسية، بالحذاء الذهبي، بعد منافسة شديدة مع النجم الإنجليزي إيفان توني، استمرت حتى الجولة الأخيرة، حين أضاف كينونيس ثلاثيته الرابعة، فأصبح برصيد 33 هدفًا، متفوقًا على توني بفارق هدف.
ونجح كينونيس في التفوق على كريستيانو رونالدو، صاحب الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين. وانتهى موسم رونالدو بـ 28 هدفًا، بفارق خمسة أهداف عن الهداف كينونيس.
وكسب السنغالي إدوارد ميندي، حارس الأهلي، جائزة القفاز الذهبي، بعد تسجيله العدد الأكبر من الشباك النظيفة، في 14 من أصل 17 مباراة حافظ فيها الأهلي على شباكه من أهداف المنافسين.
وإن كان ميندي متساويًا مع الحارس المغربي ياسين بونو في الشباك النظيفة، إلا أن الحارس السنغالي يتفوق على نظيره المغربي في عدد الأهداف المستقبلة (18 هدفًا ولجت مرمى ميندي مقابل 20 في شباك بونو)، خلاف نجاحه في كتابة اسمه في قائمة الحراس المتصدين لركلات الجزاء في الموسم.
وظفر اللاعب الشاب عبد العزيز العليوة بجائزة أفضل لاعب واعد في الموسم.
وأسهم اللاعب البالغ 22 عامًا في نحو 10٪ من أهداف فريقه الخلود في 2025-2026، منها أربعة أهداف، خلاف تمريرتين حاسمتين.
وعلى الرغم من حداثة سنه، اعتمد عليه مدربه الإنجليزي ديس باكينغهام في جميع المباريات تقريبًا، مع استثناء مباراة واحدة أمام الاتحاد في يناير الماضي.
وحاز العليوة على أربع جوائز لأفضل لاعب واعد من أصل سبع متاحة خلال الموسم عبر الجوائز الشهرية المقدمة من مجموعة روشن.
