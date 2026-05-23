المفرج مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الأول وتحت 23 عامًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين فهد المفرج مديرًا تنفيذيًا للمنتخبين الوطنيين الأول وتحت 23 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتطوير العمل التشغيلي داخل منظومة المنتخبات.
كما قرر الاتحاد تكليف صالح الداود بالعمل مسؤولًا في إدارة البراعم، ضمن إعادة هيكلة بعض الملفات الإدارية في الاتحاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أن هذا التعيين يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير العمل الإداري والتشغيلي في المنتخبات الوطنية، مشيدًا بجهود صالح الداود خلال فترة تكليفه السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه المقبلة.
يمتلك فهد المفرج خبرة إدارية واسعة تمتد لأكثر من 15 عامًا في كرة القدم، حيث تدرج في عدة مناصب إدارية حتى وصل إلى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال.
وخلال مسيرته، ساهم في تحقيق العديد من البطولات على المستويين المحلي والقاري، كما اكتسب خبرات مهمة في إدارة الفرق من خلال مشاركاته مع الهلال في بطولات كبرى أبرزها كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا للنخبة.
ويحمل المفرج ماجستير إدارة أعمال كرة القدم، كما سبق له تمثيل منتخبات الفئات السنية السعودية في عدد من المشاركات الدولية، إضافة إلى مسيرته كلاعب مع ناديي الهلال والاتفاق قبل اعتزاله واتجاهه للعمل الإداري.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م