المسحل يتوّج المنتخب الياباني تحت 17 عامًا بكأس آسيا “السعودية”

حقق المنتخب الياباني للناشئين تحت 17 عامًا لقب بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا “السعودية” للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الصيني بنتيجة (3 – 2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، المنتخب الياباني بكأس البطولة عقب نهاية المباراة، التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، وافتتح المنتخب الياباني التسجيل عن طريق اللاعب تافوكو ساتومي عند الدقيقة (31)، قبل أن يعزز كاكيرو سايتو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة (42)، وأضاف ماكي كيتاهارا الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عند الدقيقة (45+2).
وفي الشوط الثاني، قلّص المنتخب الصيني الفارق عبر اللاعب وان شيانغ في الدقيقة (48)، ثم سجل تشاو سونغيوان الهدف الثاني عند الدقيقة (79)، إلا أن المنتخب الياباني حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.
وتصدّر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزه على منتخب قطر بنتيجة (3- 1)، ثم تغلبه على الصين (2- 1)، قبل أن يحقق انتصارًا آخر على إندونيسيا (3- 1)، وفي الأدوار الإقصائية، تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه العريض على طاجيكستان بنتيجة (5- 0) في الدور ربع النهائي، ثم تجاوز منتخب أوزبكستان في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3- 2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1- 1).
في المقابل حصل المنتخب الصيني في دور المجموعات على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، حيث خسر أمام إندونيسيا (0- 1)، وخسر أمام اليابان (1- 2)، وفاز على قطر (2- 0)، ثم فاز في ربع النهائي على السعودية (3- 1)، وفي قبل النهائي على أستراليا (2- 0).
يُذكر أن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي حصلت على بطاقات التأهل لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026، المقرر إقامتها في قطر، لتنضم إلى المنتخب القطري المستضيف للبطولة.
