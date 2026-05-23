اللواء الودعاني يتفقد وحدات حرس الحدود المشاركة في موسم الحج 

البلاد (منى)
تفقد مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني ميدانيًا وحدات ومراكز حرس الحدود بالمشاعر المقدسة المشاركة في مهمة الحج لعام 1447هـ، ضمن أعمال الدعم والمساندة بقوات أمن الحج.
ووقف مدير عام حرس الحدود على مستوى التكامل والتنسيق بين القوات المشاركة، والإمكانات البشرية والآلية المسخرة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق المحافظة على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م