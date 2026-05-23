الكشف عن البرنامج الإعدادي للمنتخب.. 30 لاعبًا في قائمة الأخضر لكأس العالم 2026

-الأخضر يواجه الإكوادور وبورتوريكو والسنغال ودياً
جدة – البلاد
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول جورجيوس دونيس قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيُقام خلال الفترة من 25 مايو حتى 10 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.
وضمّت القائمة (30) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.
البرنامج الإعدادي
من المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوم الاثنين 25 مايو الجاري، لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك والتي ستمتد حتى 31 من الشهر الجاري، وتتخللها مباراة ودية يوم السبت 30 مايو أمام منتخب الإكوادور على ملعب “سبورتس إليستريتد” بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي.
في حين ستغادر بعثة الأخضر في الأول من شهر يونيو المقبل، إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد والتي ستمتد حتى التاسع من شهر ذاته، وسيتخللها مباراتين وديتين تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم الجمعة الخامس من شهر يونيو على ملعب Q2 في مدينة أوستن، في حين يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وسيدخل المنتخب الوطني في العاشر من شهر يونيو المقبل مرحلة البطولة حيث ستتخذ بعثة المنتخب الوطني من مدينة أوستن مقرًا رئيسيًا لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم.
ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.
