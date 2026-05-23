القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ محمد فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح

البلاد (جدة)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ محمد فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح -رحمه الله.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.