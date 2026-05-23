الدرعية.. يكتب التاريخ ويتأهل لدوري روشن للمرة الأولى في تاريخه

البلاد (جدة)
كتب فريق الدرعية التاريخ، وصعد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على العلا بنتيجة 2-1 في نهائي البلاي أوف الذي أقيم بينهما، مساء السبت، على ملعب الأول بارك في الرياض، في مباراة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.
وانضم الدرعية إلى ناديي أبها والفيصلي اللذين كان قد حسما بطاقتي الصعود المباشر إلى دوري روشن، حيث حصد أبها لقب دوري يلو بينما جاء الفيصلي وصيفًا.
تقدم كريستيان غوانكا للعلا عند الدقيقة 29، ثم سجل علي الحسين بالخطأ في مرماه التعادل للدرعية، في الدقيقة 65.
واحتكم الفريقان للوقت الإضافي بهد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وتقدم لابورد في الدقيقة 94 للدرعية، ونجح في إنهاء اللقاء بالفوز؛ ليدون الدرعية المجد متأهلًا إلى الدوري السعودي للمحترفين لأول مرة في تاريخه.
جوانكا يسجل الهدف الأول للعلا في الدقيقة 28
#الدرعية 0 × 1 #العلا
الدرعية يسجل هدف التعادل، بعد تصدي العويس وارتداد الكرة من علي الحسين بالخطأ في مرماه
#الدرعية 1 × 1 #العلا
