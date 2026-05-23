الرياضة

الجوير أفضل لاعب سعودي في روشن موسم 2025-2026

صحيفة البلاد      7 / ذو الحجة / 1447 هـ      23 مايو 2026

البلاد (جدة)

واصل مصعب الجوير تقديم عروضه المميزة هذا الموسم، بعدما وصل إلى 17 مساهمة تهديفية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز النجوم المحليين في دوري روشن السعودي 2025-2026.

تتويج مستحق

تُوّج الجوير بجائزة أفضل لاعب سعودي في الموسم ضمن جوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين المقدمة من مجموعة روشن، بعد أداء ثابت ومؤثر رفقة فريقه القادسية طوال الموسم.

واختتم الجوير موسمه بهدف جديد سجله في شباك الاتحاد خلال المواجهة التي انتهت بفوز القادسية، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن.

وبهذا الانتصار، رفع القادسية رصيده إلى 77 نقطة ليُنهي الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة في المركز الخامس.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

