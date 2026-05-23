الاتفاق في المجموعة الثانية ببطولة الأندية الخليجية

البلاد (جدة) أقيمت مراسم قرعة بطولة الأندية الخليجية، تحت إشراف اتحاد كأس الخليج العربي، مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة. ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الأندية الخليجية يوم 24 سبتمبر الجاري على أن تختتم يوم 25 أبريل 2025. أوقعته القرعة ممثل الوطن، نادي الاتفاق ضمن المجموعة الثانية رفقة أندية العربي القطري والرفاع البحريني والقادسية الكويتي. وفي المقابل ضمت المجموعة الأولى أندية دهوك العراقي وظفار العماني وأهلي صنعاء اليمني والنصر الإماراتي.