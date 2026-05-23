أمير منطقة مكة المكرمة يطلع على خطط الجهات التشغيلية خلال حج 1447هـ

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، على مخرجات اجتماعات اللجنة، وخطط الجهات التشغيلية خلال حج العام الحالي 1447هـ.
واستمع الأمير خالد بن فيصل إلى شرحٍ مفصل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب رئيس اللجنة، نائب أمير المنطقة، عن نتائج جولاته في المشاعر المقدسة، والوقوف الميداني على عددٍ من المواقع الحيوية؛ للتأكد من جاهزيتها واكتمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم على الوجه الأكمل، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي سخّرت كافة إمكاناتها المادية وطاقاتها البشرية؛ ليؤدّي الحجاج مناسكهم في طمأنينةٍ ويُسر.
كما استعرض سموه أبرز نتائج مؤشرات متابعة أداء مهام الجهات، وخطوات رفع مستوى التنسيق بينها في المواقع المرتبطة برحلة الحجيج كافة، وتقديم الدعم اللازم لها؛ بما يضمن -بعد توفيق الله- توفير الرعاية اللازمة، والتيسير عليهم منذ لحظة وصولهم، وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
