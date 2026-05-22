وصول 2500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الجمعة)، اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لموسم حج 1447هـ، والبالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول حول العالم؛ تنفيذًا للأمر الكريم باستضافتهم لأداء مناسك الحج.
وأكدت الوزارة أن الضيوف يحظون بمنظومة متكاملة من الخدمات والرعاية منذ لحظة وصولهم إلى المملكة وحتى أدائهم المناسك بكل يسر وطمأنينة، ضمن برامج تنظيمية وتوعوية وثقافية متكاملة.
وفي السياق ذاته، وصل 200 حاج وحاجة من جمهورية ليبيريا إلى مكة المكرمة ضمن البرنامج، وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها الوزارة لضيوف الرحمن.
من جانبه، تفقد رئيس اللجنة العليا لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة سلطان المزروع، مقرّ إقامة ضيوف البرنامج القادمين من جمهورية السودان، عقب اكتمال وصولهم إلى مكة المكرمة.
واطلع المزروع خلال الجولة على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، والترتيبات التنظيمية والإسكانية، وآلية تنفيذ البرامج التوعوية والثقافية، إلى جانب تفقد العيادات الطبية، وقاعات الطعام، ومقار اللجان العاملة، ومتابعة جاهزية الفرق الميدانية والتنظيمية.
وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتجسيد العناية المتواصلة بالحجاج القادمين من مختلف دول العالم ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م