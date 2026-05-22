ملتقى إعلام الحج.. يستقبل أكثر من 2000 ممثل دولي وإعلامي

البلاد (مكة المكرمة)
استقبل “ملتقى إعلام الحج”، المقام بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، أكثر من 2000 ممثل دولي وإعلامي، تجولوا بين أروقة الملتقى، ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي واستعراض أبرز مستجدات التحول الرقمي والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وضمّت الوفود ممثلين من عدد من الدول، أبرزها: الأردن، وباكستان، وسوريا، وكينيا، وليبيا، ومصر، والهند، إلى جانب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة.
واطلع الزوار خلال جولاتهم على منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الجهات المشاركة في “معرض التحول”، وما تتضمنه من جهود تقنية وتنظيمية تسهم في إثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر.
وشملت الجهات المستعرضة لمبادراتها وخدماتها: وزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، إلى جانب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وجمعية هدية.
كما استعرض المعرض عددًا من الحلول التقنية المبتكرة، من بينها منصة “نسك”، التي تُعد نموذجًا متقدمًا في تسهيل إجراءات رحلة الحج والعمرة رقميًّا، إضافة إلى إبراز تجربة زيارة المواقع التاريخية عبر تقنيات الواقع الافتراضي، بما يسهم في تطوير تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين
وأشادت الوفود الدولية بمستوى التطور الرقمي والتنسيق الميداني العالي الذي أظهرته الجهات الحكومية السعودية، مثمنين الجهود المبذولة في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.
يُذكر أن “ملتقى إعلام الحج” ينظم من قبل مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام، وبالتعاون مع “ندوة الحج الكبرى”، ويعد منصة متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الداعمة لتطوير منظومة خدمات الحج، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.