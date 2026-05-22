مباراتي الأخيرة مع النصر.. جيسوس يثير التساؤلات

الرياضةمباراتي الأخيرة مع النصر.. جيسوس يثير التساؤلات صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1447 هـ 22 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) أثار البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر الكثير من التساؤلات عقب تتويجه مع الفريق بلقب دوري روشن السعودي. وقال جيسوس في تصريحات إعلامية عقب تتويج النصر باللقب إثر الفوز على ضمك مساء الخميس: “خضت آخر مباراة لي مع الفريق”. وأضاف: “سأطير إلى البرازيل لقضاء العطلة”. ولم يفسر جيسوس ما إذا كان يقصد مغادرة النصر ونهاية رحلته مع الفريق، أو أنها المباراة الأخيرة له على مستوى الموسم. وحقق جيسوس إنجازاً تاريخياً، واصبح ثاني مدرب في تاريخ دوري المحترفين يحقق اللقب مع فريقين. وكانت تقارير قد ربطت بين جيسوس، وقيادته للمنتخب البرتغالي بعد نهاية مونديال 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل، خلفًا للإسباني مارتينيز المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال.