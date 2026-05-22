قائد قوات الطوارئ: جاهزون بخطط وقائية لمنع أي مفاجآت بالحج

قال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، الفريق الركن محمد العمري، إن الخطط المنفذة لموسم الحج عبارة عن خطة أمنية وتنظيمية ومن سماتها أنها تكاملية ومرنة مع كافة الجهات الأمنية.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم (الجمعة)، أن منظومة العمل الأمني في الحج تكاملية وهدفها واحد هو أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى تواجد قوات أمنية في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لتوفير الأمن للحجاج، ومنوها بتنفيذ قوات الطوارئ الخاصة لـ 48 فرضية على أرض الميدان حتى اليوم، وهي مرنة وقابلة للتغير والتحول دون أن يكون هناك أي مفاجآت بالحج، وهي تعد خططا وقائية لها محدد زماني ومكاني وليست ردة فعل لحدث ما.

وأضاف أنه يتم تنفيذ الخطة الأمنية، حيث تتواجد قوات أمنية ذات جاهزية عالية واستجابة سريعة للتدخل متى دعت الحاجة للتدخل الأمني، كما تم تطبيق خطط تنظيمية لتنظيم وإدارة الحشود في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، كما يوجد في منطقة الجمرات قوة تشغيلية كاملة.

ونوه بوجود طوق أمني لعدم تمكين أي مخالف لا يحمل تصريح حج من الدخول إلى المشاعر المقدسة، كما تتواجد قوات الأمن حول الحرم والمنطقة المركزية وعرفة ومزدلفة ومنى لتوفير الأمن وسلامة الحجاج.