تواصل منافسات نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو

البلاد (الرياض)
تواصلت أمس منافسات نهائي دوري الاتحاد السعودي للفروسية والبولو لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية والبولو في منتجع الفروسية العالمي بالرياض.
وتُوّج الفائزون في مختلف الأشواط المعتمدة في البطولة للعديد من الفئات، وفي شوط نهائي الفارسات توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، إسراء البطي، الفارسات الفائزات، وحلت فنون الحميدان، في المركز الأول، والجوهرة المطيري في المركز الثاني، وروز الرباح في المركز الثالث.
كما توجت البطي، الفرسان الفائزين في الشوط التأهيلي لفئة Small، وحل، حسن آل هادي، أولًا، وفيصل القحطاني ثانيًا، وعبدالرحمن البلادي ثالثًا.
وفي شوط نهائي الهواة، حقق، محمد الدوسري، المركز الأول، وجاءت جنى الشمري، ثانيًا، وبالمركز الثالث، رغد قراش.
وتوج الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية والبولو، فؤاد إبراهيم، الفرسان الفائزين في شوط نهائي تحت (18) عامًا، وحصل سعود الرشيد، على المركز الأول، وحل ثانيًا، عبدالعزيز الحقباني، وثالثًا، حسن آل هادي.
وتوج العضو المنتدب لمنتجع الفروسية العالمي، عبدالله الراجحي، الفرق الفائزة في شوط نهائي الفرق، حيث حقق المركز الأول فريق NAF، وثانيًا فريق أضواء العرب، وبالمركز الثالث فريق Shawis.
وفي الشوط المخصص للفرسان تحت (16) عامًا، حقق المركز الأول، عبدالله اليوسف، وثانيًا، سعود الرشيد، وبالمركز الثالث، عبدالإله قحل، فيما حقق الفارس، سعود آل هادي المركز الأول في شوط تحت (14) عامًا، وحل ثانيًا الفارس فهد الأشقر، وبالمركز الثالث، الفارس عبدالله اليوسف.
