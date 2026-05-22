المحليات

تغريم المقيمين المخالفين لتنظيمات الحج بـ 20 ألفًا والترحيل والمنع 

صحيفة البلاد      6 / ذو الحجة / 1447 هـ      22 مايو 2026

 

البلاد (منى)
شددت وزارة الداخلية على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية (20,000) ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

