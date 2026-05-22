برعاية وزير الداخلية.. عرض عسكري للوقوف على جاهزية قوات أمن الحج

صحيفة البلاد      6 / ذو الحجة / 1447 هـ      22 مايو 2026

البلاد (مكة المكرمة)

نفذت القوات الأمنية المشاركة في تأمين موسم الحج مساء الخميس عرضاً عسكرياً للوقوف على جاهزية قوات أمن الحج وتنفيذ الخطط الأمنية وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وشهد العرض العسكري الذي نفذ تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، استعراض كتل الهرولة والآليات الحديثة المشاركة في مهمة الحج، وسط تنسيق وتكامل بين مختلف الجهات الأمنية لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم وضمان سلامتهم خلال الموسم.

كما تضمن العرض استعراض مستوى الجاهزية الميدانية للقوات المشاركة، وما تلقته من تدريبات متقدمة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية، بما يعكس كفاءة عالية في التنسيق بين القطاعات الأمنية المختلفة وسرعة الاستجابة لضمان أمن وسلامة الحجاج خلال موسم الحج.

 

 

 

 

