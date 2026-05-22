المملكة تختتم مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي في باكو

واس (باكو)
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في أعمال المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي استضافته مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، بحضور دولي واسع من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء وصنّاع القرار المعنيين بالتنمية الحضرية والإسكان المستدام، وذلك بمشاركة وفد سعودي ضم 340 مشاركًا ومشاركة يمثلون 46 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.
وشهد جناح المملكة، الذي افتتحه وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من زوار المنتدى، إذ استقبل أكثر من 21 ألف زائر، فيما شملت المشاركة السعودية أكثر من 30 جلسة حوارية رفيعة المستوى، واحتضن الجناح 50 فعالية مصاحبة وعروضًا تقديمية، استُعرضت خلالها التجارب السعودية في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والاستدامة وجودة الحياة والحلول التمويلية والابتكار الحضري واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن.
وعكست مشاركة المملكة في المنتدى حجم التحول الحضري والتنموي الذي تشهده ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال استعراض المبادرات والمشروعات الوطنية التي أسهمت في رفع نسب التملك، وتعزيز المعروض العقاري، وتحسين جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري، وتمكين المدن السعودية من تبني نماذج تنموية أكثر استدامة ومرونة وجاذبية للعيش.
وسلط جناح المملكة الضوء على التجارب السعودية في التطوير الحضري والبنية التحتية، والإسكان التنموي، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالاستدامة البيئية والمدن الذكية، بما يعكس مكانة المملكة بوصفها نموذجًا عالميًا متقدمًا في التحول الحضري والتخطيط العمراني المستدام.
وتضمنت المشاركة السعودية عقد 7 لقاءات ثنائية واجتماعات رسمية مع عدد من الوفود والمنظمات الدولية، إلى جانب توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية والإسكان والابتكار العمراني.
واستقبل جناح المملكة 29 زيارة رسمية لعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية، اطّلعوا خلالها على أبرز التجارب السعودية والمشروعات النوعية التي تقودها المملكة في قطاعي البلديات والإسكان، وما تحقق من مستهدفات تنموية انعكست على جودة الحياة ورفع كفاءة المدن السعودية.
وأكدت المشاركة السعودية في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر حرص المملكة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة بالتنمية الحضرية، وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، والإسهام في صياغة مستقبل المدن المستدامة، انطلاقًا من رؤيتها الطموحة التي تضع الإنسان وجودة الحياة والاستدامة في مقدمة أولوياتها التنموية.
ويُعد المنتدى الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أكبر منصة دولية تُعنى بقضايا التنمية الحضرية والإسكان المستدام، ويشكّل مساحة عالمية لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض الحلول والممارسات المبتكرة لبناء مدن أكثر استدامة ومرونة وشمولية.