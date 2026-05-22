السهام والكاراتيه يرفعان رصيد “فريق السعودية” إلى 81 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة

تجاوز فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الخليجية الرابعة حاجز الـ (80) ميدالية، بعد تحقيق فريق السهام لثماني ميداليات متنوعة (4 ذهبيات، ومثلها فضيات)، وحصول فريق الكاراتيه على خمسة ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية) في منافسات اليوم قبل الختامي للدورة.
وحقق المنتخب السعودي للسهام 8 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات؛ إذ جاءت الذهبيات عبر الثلاثي عبدالعزيز الروضان وبلال العوضي وعبدالله المنهالي في منافسات القوس المركب، ونالت لينا المنجم وحصة السريع وشادن المرشود ذهبية القوس الأولمبي، وحقق منصور علوي وعبدالله بن سلوم وعبدالرحمن الموسى ذهبية القوس الأولمبي، وأحرز بلال العوضي ذهبية القوس المركب فردي.
وجاءت الفضيات عن طريق سارة الجنبي ورغد كعبي وهيفاء الخنيزان في منافسات القوس المركب، وحقق الثنائي منصور علوي وحصة السريع فضية القوس الأولمبي المختلط، ونالت سفانة الأحمدي فضية فردي القوس الأولمبي للسيدات، وأحرز منصور علوي فضية فردي القوس الأولمبي للرجال.
وفي منافسات الكاراتيه، أحرز أنس الزهراني ذهبية وزن فوق (84) كجم بعد فوزه في النهائي على القطري خالد سمير، وحقق أحمد المالكي ذهبية وزن (84) كجم بتغلبه على القطري عبدالله رشاد، ونال علي المقري فضية وزن (75) كجم، وسعد السيف فضية وزن (67) كجم، وأحرز علي العرياني برونزية وزن (60) كجم.
وبهذه النتائج، ارتفع الرصيد السعودي إلى (81) ميدالية متنوعة بواقع (32 ذهبية و27 فضية و22 برونزية)، والمركز الثاني في الترتيب العام.
