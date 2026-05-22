الجوازات: وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من الخارج

أكّد قائد قوات الجوازات بالحج اللواء د. صالح المربع، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، حيث بلغ مجموع الحجاج 518. 153 ألف حاجًا قدوما من خارج المملكة، وكان نصيب المنافذ الجوية 1.471 مليون حاج، ونصيب المنافذ البرية أكثر من 45.1 ألف حاج، والبحرية أكثر من 6.4 ألف حاج.
وأوضح اللواء المربع في كلمته بمؤتمر قيادات أمن الحج، أنه جرى التوسع في مبادرة طريق مكة هذا العام لتشمل 10 دول، يتم تقديم الخدمة فيها عبر 17 منفذاً دولياً، وتضم دول: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وساحل العاج (كوت ديفوار)، والمالديف، والسنغال، وبروناي دار السلام،هو ما يوازي 30% من إجمالي الحجاج القادمين لأداء المشاعر.
وأضاف أن الأجهزة التقنية سهّلت إجراءات سفر الحجاج، مُستعرضًا المحور التنفيذي الأول لقيادة الجوازات، المرتكز على استقبال ضيوف الرحمن بفرق محترفة ومؤهلة تتحدث بعدة لغات، بالتزامن مع التوسع في استخدام الأجهزة المتنقلة واللوحية لتسهيل إجراءات السفر وتسريع توافد الحجاج.
كما تناول المحور الثاني المعني بإحكام السيطرة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدًا تواجد اللجان الإدارية ذات الصفة شبه القضائية في مواقع مراقبة مختلفة لتنفيذ الجزاءات المقررة فورًا، وتتضمن العقوبات مصادرة وسيلة النقل المخالفة بناءً على حكم قضائي صادر، وتنفيذ عقوبة التشهير بحق الناقلين المخالفين للأنظمة.
وأشاد اللواء المربع بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، لتقديم ودعم الأنظمة التقنية المتقدمة في كل المواقع والمنافذ، فضلًا عن نشر فرق مخصصة وتطوعية تعنى بتقديم المساندة والدعم والإرشاد الميداني المباشر للحجاج في المشاعر.
