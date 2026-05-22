“البسامي”: تراجع المخالفين 44% ولن نسمح بممارسات خارجة عن مقاصد الحج

ضبط أكثر من 217 حملة وهمية وإعادة 366 ألف مقيم لا يحملون تصاريح نظامية
البلاد (جدة)
أعلن مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ، مؤكدا جاهزية منظومة أمن الحج لتنفيذ مهامها، ومشدداً على عدم السماح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرج عن المقاصد الشرعية.
وأكد البسامي خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج لاستعراض الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية في الحج، أن الهدف من الخطط توفير بيئة آمنة ومطمئنة للحجاج منذ بدء النسك وحتى المغادرة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل ضمن منظومة تكاملية تحت إشراف لجنة الحج العليا والجهات الحكومية المعنية، ومؤكدا أن التقنية تعد عاملا مهما وتعمل مع الكوادر الأمنية المتواجدة في الميدان.
ولفت إلى أنه تم اعتماد خطط تشغيلية لرحلة الحج ابتداءً من القدوم، مرورا بمناسك الحج، كما بدأ تنفيذ الخطط المرورية للطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وتهيئة جميع الطرق والمسارات المؤدية للمشاعر المقدسة والمسجد الحرام بما يتوافق مع خطط التفويج، لافتا إلى أن خطط إدارة الحشود تركز على تنظيم التدفقات وتوزيع الكثافات والحد من التداخل بين المسارات قدر الإمكان.
وأشار إلى أن سلامة الحاج هي الاعتبار الأول في جميع الخطط، حيث ضبط أكثر من 217 حملة وهمية على مستوى المملكة، كما تمت إعادة أكثر من 140 ألف مركبة لا تملك تصاريح للدخول إلى المشاعر المقدسة، وإعادة أكثر من 366 ألف مقيم لا يحملون تصاريح نظامية، وضبط 1162 مركبة مخالفة.
وأكد أن عدد المركبات التي استخدمت في النقل غير المصرح إلى مكة المكرمة تخطى 9654 مركبة، فيما بلغ عدد المخالفين للأنظمة العمل وأمن الحدود أكثر من 7 آلاف، كما جرى ضبط 217 ناقلا مخالفا، كما تم ضبط 179 ناقلا جرى ضبطهم مع حاملي تأشيرات غير مصرح لها بدخول مكة المكرمة.
وأشار إلى أن عدد من تم ضبطهم لا يحملون تصريح الحج ويرتدون ملابس الإحرام 962 وتم تطبيق العقوبة المقررة 20 ألف ريال على كل مخالف، كما تم ضبط 4 كيانات تؤوي حاملي تأشيرات أخرى ولا يملكون تصريحا بالحج، إلى جانب ضبط 115 ألف مخالف لأنظمة وتعليمات الحج من مكة المكرمة.
ولفت إلى أنه تمت معاقبة 2221 شخصاً استخرجوا تأشيرات لأغراض متعددة وتسببوا بذهاب آخرين بها للحج، مضيفا أن المؤشرات الميدانية والإحصائية أظهرت تحسنا واضحا بالأنظمة مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض عدد المضبوطين والمبعدين والمخالفين بنسبة 44%، مما يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة.
وأكد تراجع عدد الحملات الوهمية بنسبة 12 %، وعدد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بنسبة 33%، كما انخفض عدد المضبوطين بدخول مكة بتأشيرات مخصصة لغرض إلى 93%، كما انخفض عدد المضبوطين بمحاولة أداء الحج بتأشيرات أخرى بنسبة 85%، فضلا عن انخفاض عدد الناقلين المخالفين والسيارات المحجوزة والحافلات.
خطط وقائية لتجنب وقوع الحوادث منذ قدوم الحاج بالمنافذ مرورا بأدائه المناسك