الرئيسية
/
/
/
/
/
إيفان توني على رأس قائمة إنجلترا في مونديال 2026
الرياضة

إيفان توني على رأس قائمة إنجلترا في مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1447 هـ      22 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

ستتوجه إنجلترا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل، بدون العديد من الوجوه ​المألوفة، بعد أن قرر المدرب توماس تووخيل استبعاد لاعبي خط الوسط فيل فودن وكول بالمر من التشكيلة التي أعلن عنها اليوم الجمعة.

وكان فودن لاعب مانشستر سيتي، وبالمر لاعب تشيلسي، يتنافسان على مركز صانع اللعب، لكنهما وجدا أن توخيل تجاوزهما بعد أن مر اللاعبان ‌بموسم مخيب للآمال.

كما ‌استبعد الظهير الأيمن ​لريال ‌مدريد ⁠ترينت ألكسندر-أرنولد ​من التشكيلة، ⁠والذي لم يشارك سوى مرة واحدة مع إنجلترا منذ تولى توخيل المسؤولية في عام 2025.

واستدعى توخيل المهاجم إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، والذي لم يشارك مع إنجلترا منذ 12 شهرا، بصورة مفاجئة، بينما سيشارك لاعب خط الوسط ⁠المخضرم جوردان هندرسون لاعب برنتفورد، في ‌كأس العالم للمرة الرابعة.

واستبعد ‌كذلك قلب دفاع مانشستر يونايتد ​هاري مجواير، الذي ‌كان أحد أعمدة دفاع إنجلترا في البطولات الأخيرة، ‌ولم يكن هناك مكان للاعب خط وسط نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت، على الرغم من مستواه المثير للإعجاب هذا الموسم.

وتعتبر إنجلترا من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة ‌التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستلعب في المجموعة 12 التي ⁠تضم كرواتيا ⁠وغانا وبنما.

وفيما يلي تشكيلة إنجلترا:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) ودين هندرسون (كريستال بالاس) وجيمس ترافورد (مانشستر سيتي).

المدافعون: ريس جيمس (تشيلسي)، وإزري كونسا (أستون فيلا)، وجاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، وجون ستونز ومارك جاي ونيكو أورايلي (ثلاثي مانشستر سيتي)، ودان بيرن وتينو ليفرامنتو (ثنائي نيوكاسل يونايتد) وجيد سبنس (توتنهام).

لاعبو الوسط: ديكلان رايس وإبريتشي إيزي (ثنائي أرسنال)، وإليوت أندرسون (نوتنجهام فورست)، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، وجوردان هندرسون (برنتفورد)، ومورجان روجرز (أستون فيلا)، وجود بلينجهام (ريال مدريد).

المهاجمون: هاري ​كين (بايرن ميونيخ)، إيفان ​توني (الأهلي السعودي)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، بوكايو ساكا ونوني مادويكي (ثنائي أرسنال)، ماركوس راشفورد (برشلونة)، أنتوني جوردون (نيوكاسل).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *