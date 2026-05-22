إيفان توني على رأس قائمة إنجلترا في مونديال 2026

ستتوجه إنجلترا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل، بدون العديد من الوجوه المألوفة، بعد أن قرر المدرب توماس تووخيل استبعاد لاعبي خط الوسط فيل فودن وكول بالمر من التشكيلة التي أعلن عنها اليوم الجمعة.
وكان فودن لاعب مانشستر سيتي، وبالمر لاعب تشيلسي، يتنافسان على مركز صانع اللعب، لكنهما وجدا أن توخيل تجاوزهما بعد أن مر اللاعبان بموسم مخيب للآمال.
كما استبعد الظهير الأيمن لريال مدريد ترينت ألكسندر-أرنولد من التشكيلة، والذي لم يشارك سوى مرة واحدة مع إنجلترا منذ تولى توخيل المسؤولية في عام 2025.
واستدعى توخيل المهاجم إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، والذي لم يشارك مع إنجلترا منذ 12 شهرا، بصورة مفاجئة، بينما سيشارك لاعب خط الوسط المخضرم جوردان هندرسون لاعب برنتفورد، في كأس العالم للمرة الرابعة.
واستبعد كذلك قلب دفاع مانشستر يونايتد هاري مجواير، الذي كان أحد أعمدة دفاع إنجلترا في البطولات الأخيرة، ولم يكن هناك مكان للاعب خط وسط نوتنجهام فورست، مورجان جيبس-وايت، على الرغم من مستواه المثير للإعجاب هذا الموسم.
وتعتبر إنجلترا من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستلعب في المجموعة 12 التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.
