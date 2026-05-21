وزير الداخلية يستقبل وزير الحج الإيراني

استقبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، في جدة، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا رشيديان. ورحب الوزير بالحجاج القادمين من إيران، سائلًا الله لهم قبول نسكهم، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وتوفير أفضل الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. بدوره، عبر علي رضا رشيديان عن شكره وتقديره للمملكة على ما تبذله من جهود واستعدادات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج. حضر الاستقبال، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله الفارس، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد العيسى، وأمين عام لجنة الحج العليا خالد الصيخان.