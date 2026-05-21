وزير الخارجية يبحث مع نظيريه النيوزيلندي والنيبالي التطورات

5 / ذو الحجة / 1447 هـ      21 مايو 2026

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.
كما ‌تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية جمهورية نيبال شيشير خانال. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها؛ بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

