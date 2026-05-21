وزير البلديات والإسكان يقف ميدانيًا على جاهزية أمانة العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

البلاد (مكة المكرمة)
تفقد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل, في زيارة ميدانية اليوم, أمانة العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة؛ للاطلاع على استعدادات الأمانة وجاهزيتها لموسم حج 1447هـ، والوقوف على مواقع العمل، ومتابعة سير تنفيذ الخطط التشغيلية والخدمية المقدمة لضيوف الرحمن.
واستهل الحقيل جولته بزيارة طريق الأمير محمد بن سلمان، واطّلع خلالها على البرنامج التنفيذي لتطوير المحاور، ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، ضمن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات والبنية التحتية في العاصمة المقدسة.
وعقب ذلك، افتتح الوزير مبنى أمانة العاصمة المقدسة الجديد بحي الكعكية، وشهد عرضًا مرئيًا عن مرافق المبنى وخدماته، إلى جانب جولة ميدانية اطّلع خلالها على التجهيزات الحديثة التي تسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشملت الجولة الميدانية للمشاعر المقدسة زيارة معسكر العمل البلدي التطوعي، ضمن مبادرات وكالة الإسكان التنموي بمشعر منى، كما تفقد معاليه الآليات والمعدات التشغيلية في ساحة الجمرات، واطّلع على جاهزية المخازن الأرضية بمشعر منى، ضمن خطط الأمانة الداعمة لأعمال النظافة، والإصحاح البيئي، والخدمات الميدانية خلال موسم الحج.
وأكد وزير البلديات والإسكان، خلال لقائه بأمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد الداوود، وعدد من مسؤولي الأمانة، أهمية التكامل بين الجهات الحكومية؛ لضمان نجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيدًا بالنهج الاستباقي الذي تنفذه الأمانة لتعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية، واستدامة الخدمات وجودتها.
واختتم الحقيل زيارته باجتماع اللجنة التوجيهية لتطوير طريق الأمير محمد بن سلمان بمنطقة مكة المكرمة.
واختتم الحقيل زيارته باجتماع اللجنة التوجيهية لتطوير طريق الأمير محمد بن سلمان بمنطقة مكة المكرمة.