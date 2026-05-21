ارتفاع السوق
أنهى مؤشر السوق الرئيسية، جلسة (الأربعاء)، على ارتفاع بنحو 3 نقاط ليغلق عند 10986 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال.وصعد سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 67.10 ريال، فيما ارتفع سهم أنابيب السعودية عند 54 ريالا .
غرفة نجران
زار القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة سيد رباني ، غرفة نجران، والتقى النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سالم آل خمسان، والأمين العام للغرفة إبراهيم آل منصور. وجرى مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
ضريبة القيمة
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل ، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 مايو الحالي تجنبًا للغرامة التأخر.