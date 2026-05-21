ارتفاع السوق

أنهى مؤشر السوق الرئيسية، جلسة (الأربعاء)، على ارتفاع بنحو 3 نقاط ليغلق عند 10986 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.3 مليار ريال.وصعد سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 67.10 ريال، فيما ارتفع سهم أنابيب السعودية عند 54 ريالا .

غرفة نجران

زار القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة سيد رباني ، غرفة نجران، والتقى النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سالم آل خمسان، والأمين العام للغرفة إبراهيم آل منصور. وجرى مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

ضريبة القيمة

​​​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل ، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 مايو الحالي تجنبًا للغرامة التأخر.