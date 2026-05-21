قرعة كأس العالم للناشئين تضع الأخضر في مجموعة نارية

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا 2026 عن وقوع المنتخب الوطني في واحدة من أبرز مجموعات البطولة، بعدما أوقعته القرعة إلى جانب منتخبات فرنسا وأوروجواي وهايتي، في تحدٍ مبكر للأخضر خلال النسخة المرتقبة التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.
وشهد المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية مراسم سحب القرعة، وسط ترقب واسع من المنتخبات المشاركة في البطولة التي تُقام خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى 13 ديسمبر، بمشاركة تاريخية تضم 48 منتخبًا للمرة الثانية بالنظام الموسّع.
الأخضر السعودي في اختبار قوي
وضعت القرعة المنتخب السعودي للناشئين أمام مواجهات صعبة منذ الدور الأول، بعدما جاء ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا، وأوروجواي، وهايتي.
وتحمل المجموعة طابعًا تنافسيًا مرتفعًا، في ظل امتلاك فرنسا وأوروجواي سجلاً قويًا على مستوى الفئات السنية، بينما يسعى المنتخب السعودي لاستثمار حالة الانسجام بين لاعبيه والدعم الجماهيري المتوقع في الملاعب القطرية.
وتُقام البطولة بنظامها الحديث الذي تم اعتماده مؤخرًا، بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.ويعتمد نظام التأهل على الآتي:
تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32.
صعود أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
اكتمال قائمة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بـ32 منتخبًا.