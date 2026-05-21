ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج من الأردن: جهود القيادة كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين

البلاد (مكة المكرمة)

أشاد عددٌ من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من الأردن، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وما توفره من خدمات متكاملة ورعاية شاملة لضيوف الرحمن، مثمنين عناية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- باستضافتهم لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج لهذا العام.

وأكدوا أن ما يشاهدونه من مستوى متقدم في التنظيم والخدمات والتقنيات المستخدمة في إدارة الحج يعكس المكانة الريادية للمملكة وخبرتها المتراكمة في خدمة الحجاج، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرنامج وتنظيمه بصورة متميزة.

وأوضح المستشار برئاسة الوزراء في الأردن عبدالرحمن الذنيبات، أن رحلة الحج اتسمت بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن الخدمات المقدمة لضيوف البرنامج تتميز بمستويات عالية من الجودة والتنظيم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتسهيل أداء المناسك واختصار الوقت والجهد على الحجاج.

وبيّن أن الأعداد المليونية التي تفد إلى المشاعر المقدسة سنويًا تنعم بالأمن والأمان والتنظيم الدقيق، في صورة تعكس حجم الخبرة والإمكانات التي سخرتها المملكة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية ميسرة ومطمئنة، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين على إتاحة الفرصة لآلاف المسلمين لأداء فريضة الحج بكل يسر وسكينة.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني الأردني الدكتور مصطفى النوايسة، أن النهضة الرقمية التي تشهدها المملكة أسهمت بشكل كبير في تسهيل رحلة الحج، ومكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بسهولة وانسيابية، منوهًا بأن المملكة باتت تقدم نموذجًا عالميًا متقدمًا في إدارة الحشود وتنظيم الشعائر الإسلامية.

وأشار إلى أن المشاعر المقدسة تشهد تطورًا متسارعًا ومشروعات نوعية متواصلة تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السعودية بالحجاج، مؤكدًا أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يجسد رسالة المملكة الإنسانية والإسلامية في خدمة المسلمين وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعوب الإسلامية.

بدوره، أكد الخطيب إبراهيم عودة أن المملكة العربية السعودية تقدم للعالم نموذجًا مشرّفًا في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به في دعم قضايا الأمة الإسلامية ونشر قيم الخير والسلام والاعتدال.

وقال:” إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يجسد صورة مشرقة من صور العطاء السعودي، بما يقدمه من خدمات متكاملة ورعاية شاملة للحجاج المستضافين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة من تطور ونهضة في خدمة الحجاج والمشاعر المقدسة أصبح محل إشادة وإعجاب المسلمين في مختلف أنحاء العالم”.