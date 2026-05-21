سيدات النصر يعبرن الهلال ويتوجن بكأس الاتحاد

تُوِّج فريق كرة القدم بالنصر للسيدات، بلقب كأس الاتحاد السعودي، عقب فوزه المثير على الهلال للسيدات بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب المملكة أرينا.

انتهى الشوط الأول بتفوق الهلال بهدف سجلته البرتغالية جيسيكا سيلفا عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، نجحت التنزانية كلارا لوفانجا في إعادة النصر إلى المباراة، بعدما سجلت هدف التعادل عند الدقيقة 86، لتفرض امتداد اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

تألق كلارا

وواصلت كلارا تألقها خلال الشوط الإضافي الأول، بعدما أحرزت الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 97، قبل أن تكمل الهاتريك الشخصي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 105.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، سجلت النيجيرية أسيسات أوشوالا هدف تقليص الفارق للهلال، إلا أن المباراة انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-2.

رباعية تاريخية لسيدات النصر

وأضاف فريق النصر للسيدات لقب كأس الاتحاد إلى سلسلة ألقابه خلال الموسم الجاري، بعدما سبق له التتويج بلقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وكأس السوبر السعودي للسيدات، إلى جانب بطولة تحدي الشتاء.