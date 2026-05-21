سبتمبر المقبل.. انطلاق دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية بالرياض

البلاد (الرياض)

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السادسة، المواعيد الرسمية للدورة حيث تقرر إقامتها خلال الفترة من (11 إلى 21 ديسمبر المقبل 2026)، في العاصمة الرياض، بمشاركة (45) دولة. كما تم اعتماد (18) رياضة على ثلاث فئات مقسمة وهي، الرياضات القتالية، وتتضمن: (الملاكمة، الجوجيتسو، الجودو، الكاراتيه، الفنون القتالية المختلطة، المواي، التايكوندو، والمصارعة)، والرياضات الفردية، وهي: (الشطرنج، ورياضة البلياردو، والإسكواش، ورفع الأثقال، والتيك بول)، والرياضات الجماعية وهي: (كرة السلة 3 × 3، وكرة قدم الصالات، والكابادي، والبادل، وكرة اليد). ومن المقرر أن تقام منافسات الدورة في بوليفارد رياض سيتي، فيما ستحتضن جامعة الأميرة نورة، قرية الرياضيين التي تشمل السكن ومركز التدريب. وتأتي الدورة امتدادًا للاستضافات الرياضية الكبرى السابقة على أرض المملكة العربية السعودية، التي تؤكد دورها الريادي في قطاع الرياضة عالميًا وقدرتها على استضافة كبرى المناسبات الرياضية وفق أعلى المعايير الدولية.