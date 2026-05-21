زودت منصات «إسكندر-إم» برؤوس حربية.. روسيا ترفع الجاهزية القتالية لقواتها النووية

البلاد (موسكو)

أعلنت روسيا رفع مستوى الجاهزية القتالية لقواتها النووية إلى الحد الأقصى ضمن تدريبات عسكرية واسعة تستمر من 19 إلى 21 مايو الجاري، في خطوة تعكس استمرار موسكو في تعزيز قدراتها الإستراتيجية وسط التوترات الدولية المتصاعدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أمس (الأربعاء): إن المناورات تتضمن «اتخاذ تدابير عملية لوضع التشكيلات والوحدات العسكرية المخصصة لاستخدام الأسلحة النووية في أعلى مستويات الجاهزية القتالية».

وأوضح البيان أن القوات المشاركة قامت بتزويد أنظمة إطلاق الصواريخ المتنقلة من طراز إسكندر-إم برؤوس حربية نووية، كما نفذت تدريبات على تحميل هذه الرؤوس ونقلها إلى مواقع الإطلاق بسرية تامة ومن دون أن يتم رصدها. وأكدت الوزارة أن الوحدات النووية المشاركة في المناورات تدربت على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للاستعداد لإطلاق أسلحة نووية، بما في ذلك الانتشار الميداني ورفع مستوى الاستعداد العملياتي إلى الدرجة القصوى.

وتأتي هذه المناورات في سياق استعراض موسكو المستمر لقدراتها النووية، بعد سلسلة من الاختبارات والتدريبات التي أجرتها خلال السنوات الأخيرة، من بينها الاختبار الناجح للصاروخ الباليستي العابر للقارات آر إس-28 سارمات، الذي يُعد من أكثر الأنظمة الإستراتيجية تطوراً في الترسانة الروسية.

ويُنظر إلى هذه التدريبات على أنها رسالة ردع إستراتيجية تؤكد جاهزية روسيا للحفاظ على توازن القوى النووية، في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متزايدة على خلفية النزاعات الجيوسياسية والأزمات الأمنية في أكثر من منطقة حول العالم.