رونالدو.. رجل لقاء النصر وضمك

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر بجائزة رجل مباراة فريقه أمام ضمك، في الجولة الأخيرة من دوري روشن. وعلق رونالدو على تتويج فريقه بلقب دوري روشن لموسم 2025-2026. ونشر رونالدو صورة عبر حسابه على منصة اكس بعد نهاية مباراة النصر وضمك، معلقا عليها بعبارة "الأبطال". وتوج النصر بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضمك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة. وسجل أهداف النصر كل من ساديو ماني، وكينغسلي كومان، وكريستيانو رونالدو (هدفين)، فيما أحرز مورلاي سيلا هدف ضمك الوحيد من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ليحسم رسميًا لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة.