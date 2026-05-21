رغم خماسية القادسية.. الاتحاد يخطف مقعد “النخبة الآسيوية”

البلاد (جدة)

حقق فريق القادسية فوزًا عريضًا على مضيفه الاتحاد، بخماسية مقابل هدف، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين الأخيرة من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

القادسية عمّق جراح الاتحاد المترنح ودق المسمار الأخير في نعش المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إلا أنه لم حرم النادي الغربي من آخر المقاعد السعودية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليبقى التأهل القاري النقطة المضيئة الوحيدة بعد موسم كارثي لبطل ثنائية الموسم الماضي.

التعاون، في الرس، رفض هدية القادسية على نحو درامي بعدما تكبد خسارة مفاجئة أمام مضيفه الحزم، بهدفين دون رد، لحساب الجولة ذاتها، ليفشل رجال المدرب بريكليس شاموسكا في خطف مقعد النخبة الآسيوية، فيما لم تتأثر وضعية صاحب الدار على سلم ترتيب الدوري السعودي.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 55 نقطة تراجع بها إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي، ليحتقظ بالمقعد القاري بفارق نقطتين أمام التعاون الذي بقي في المركز السادس المؤهل إلى أبطال آسيا 2، فيما رفع القادسية رصيده إلى 77 نقطة، رسخ بها أقدامه في المركز الرابع.