رئيس الأهلي ينهي الجدل حول مستقبل الألماني يايسله

قطع خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، الطريق أمام كل الشائعات التي حاصرت مستقبل المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، مؤكداً تمسك الإدارة ببقائه على رأس الهرم الفني للفريق.
وأوضح الغامدي في تصريحات فضائية، أن فكرة رحيل المدرب الألماني ليست مدرجة على طاولة النقاش حالياً، مشدداً على القناعة الكاملة التي توليها الإدارة للمشروع الفني الذي يقوده يايسله.
وأضاف: “بشهادة المحللين والنقاد، الأهلي يقدم كرة قدم مميزة ومستويات فنية قوية، خاصة إذا ما نظرنا إلى حجم الإصابات التي واجهت الفريق، لذا نثمن عالياً العمل الكبير الذي يقدمه المدرب”.
رغبة متبادلة
وحول ما يثار بشأن فك الارتباط بين الطرفين، قال الغامدي بلهجة حاسمة: “عقد يايسله مستمر مع النادي، والحديث عن رحيله ليس له أساس من الصحة. نحن حريصون على استمراره، وهو بدوره يملك شغفاً كبيراً لمواصلة ما بدأه وبناء مستقبل مشرق للفريق، وبإذن الله سيبقى معنا لتحقيق الأهداف المنشودة”.
ولم يفوت رئيس الأهلي الفرصة للإشادة بما تحقق في الموسم المنصرم، معتبراً أن النادي نجح في استعادة بريقه من خلال تحقيق إنجازات لافتة، أبرزها اعتلاء منصة التتويج في بطولة قارية وصفها بأنها كانت “هدفاً صعب المنال” لسنوات طويلة، في إشارة إلى القفزة النوعية التي حققها الفريق تحت قيادة يايسله.
أداء وبطولات
يُذكر أن ماتياس يايسله، الذي تولى المهمة مطلع موسم 2023-2024، نجح في إعادة صياغة هوية الأهلي الفنية، محققاً طفرة واضحة في النتائج جعلت الفريق رقماً صعباً في المنافسات المحلية والقارية.
وتوج يايسله مسيرته مع “الراقي” بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي، ليعزز بذلك مكانته كأحد أبرز المدربين في المنطقة.
