ختام مرتقب لدوري روشن.. النصر والهلال في صراع مشتعل على اللقب

تُسدل الستار مساء اليوم الخميس على منافسات دوري روشن السعودي، بجولة أخيرة تحمل إثارة كبيرة في سباق التتويج، مع استمرار الصراع بين النصر والهلال حتى اللحظات الأخيرة من الموسم. النصر يتمسك بالصدارة ويدخل النصر الجولة الختامية متصدرًا جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 81 نقطة. ويحتاج النصر إلى تحقيق الفوز أمام ضمك من أجل حسم لقب الدوري رسميًا دون النظر إلى نتيجة الهلال. الهلال يترقب تعثر المتصدر في المقابل، يتمسك الهلال بفرصته الأخيرة في المنافسة على اللقب، حيث يحتاج إلى الفوز على الفيحاء، مع تعثر النصر بالتعادل أو الخسارة أمام ضمك، من أجل انتزاع لقب الدوري في الجولة الأخيرة. مباريات الجولة الأخيرة وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة مساء اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساءً، حيث يلتقي: الفيحاء × الهلال – مدينة المجمعة الرياضية الاتحاد × القادسية – ملعب الإنماء بجدة الخلود × الفتح – مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة النصر × ضمك – الأول بارك بالرياض الرياض × الأخدود – مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية الحزم × التعاون – استاد نادي الحزم بالرس نيوم × الاتفاق – مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك