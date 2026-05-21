ترامب: نترقب ردًا واضحًا من إيران خلال أيام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ هجمات إضافية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مشيرًا إلى أن واشنطن قد تنتظر بضعة أيام قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال: إن الوضع وصل إلى “مرحلة فاصلة” وقد يتصاعد سريعًا، موضحًا أنه أرجأ ضربات كانت مقررة لإتاحة فرصة للمفاوضات.

وحذرت إيران من أن أي هجوم جديد سيؤدي إلى توسع الحرب إقليميًا، وأعلنت تشكيل هيئة جديدة لإدارة حركة العبور في مضيق هرمز، الذي شهد قيودًا واسعة منذ بدء الحرب، رغم تسجيل عبور محدود لناقلات صينية وكورية.

وتستمر الوساطة الباكستانية بين الطرفين، فيما تبادلت واشنطن وطهران رسائل غير مباشرة، وقدمت إيران مقترحًا جديدًا يتضمن شروطًا سبق أن رفضتها الولايات المتحدة.

ويواجه ترامب ضغوطًا داخلية لإنهاء الحرب مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع شعبية حزبه قبل انتخابات التجديد النصفي. ورغم وقف إطلاق النار منذ أبريل، تتأرجح تصريحات ترامب بين التهديد باستئناف الهجمات والتأكيد على قرب التوصل لاتفاق.