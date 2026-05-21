النصر بطلًا لدوري روشن 2026/2025

متابعة (محمود العوضي)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
توج فريق النصر بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، عقب فوزه على ضمك برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأة=ول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.
سجل أهداف النصر كل من ساديو ماني، وكينغسلي كومان، وكريستيانو رونالدو (هدفين)، فيما أحرز مورلاي سيلا هدف ضمك الوحيد من ركلة جزاء.
بداية قوية للنصر
بدأ النصر المباراة بضغط هجومي مبكر، حيث سدد عبد الله الخيبري كرة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 16 مرت بجوار القائم، قبل أن يهدر كريستيانو رونالدو فرصة خطيرة بعد تسديدة من داخل المنطقة مرت بمحاذاة القائم الأيسر.
وواصل النصر محاولاته الهجومية، بعدما تصدى حارس ضمك كيوين لتسديدة من ساديو ماني في الدقيقة 21، إثر عرضية من كينغسلي كومان، قبل أن يعود الحارس ذاته ويتصدى لرأسية من كومان عند الدقيقة 28.
ماني يشعل اللقاء
نجح النصر في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 34، بعدما حول ساديو ماني عرضية البرتغالي جواو فيليكس، الناتجة عن ركلة ركنية، برأسية سكنت الشباك.
وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40، لكن تسديدته القوية علت العارضة، فيما واصل كيوين تألقه بعدما تصدى لتسديدة جواو فيليكس من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42.
3 أهداف في 11 دقيقة
وأضاف النصر الهدف الثاني عند الدقيقة 52، بعدما أطلق كينغسلي كومان تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت، عقب تمريرة من عبد الله الخيبري.
وقلص ضمك الفارق في الدقيقة 58 عن طريق مورلاي سيلا، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء.
ورد النصر سريعًا بإحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 63، بعدما نفذ كريستيانو رونالدو ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك.
رونالدو يحسم التتويج
وعاد كريستيانو رونالدو ليعزز تقدم النصر بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 81، بعدما استغل كرة داخل منطقة الست ياردات وسددها بقوة داخل الشباك.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، ليحسم رسميًا لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة. فيما بات ضمك ثالث المغادرين لدوري يلو.
ساديو ماني يقص شريط الأهداف ويمنح النصر التقدم في الدقيقة 34
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026
كومان يضيف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 52
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026
سيلا يسجل الهدف الأول لضمك من ركلة جزاء في الدقيقة 58
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 62
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026
كريستيانو رونالدو يضيف الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 81
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026