الرئيسية
/
/
/
/
/
الرياض يتخطى الأخدود ويضمن البقاء في روشن
الرياضة

الرياض يتخطى الأخدود ويضمن البقاء في روشن

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1447 هـ      21 مايو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الرياض فوزا غاليًا على نظيره الأخدود، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-0، في الجولة الأخيرة بدوري روشن.

سجل اللاعب توزي الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة الخامسة، مستغلا تمريرة من سليمان هزازي.

بتلك النتيجة، ضمن فريق الرياض البقاء في دوري روشن، بعدما وصل للنقطة 30 في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 20 نقطة، وكان قد هبط لدوري يلو في وقت سابق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *