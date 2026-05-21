الرياض يتخطى الأخدود ويضمن البقاء في روشن

البلاد (جدة)
حقق فريق الرياض فوزا غاليًا على نظيره الأخدود، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 1-0، في الجولة الأخيرة بدوري روشن.
سجل اللاعب توزي الهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة الخامسة، مستغلا تمريرة من سليمان هزازي.
بتلك النتيجة، ضمن فريق الرياض البقاء في دوري روشن، بعدما وصل للنقطة 30 في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 20 نقطة، وكان قد هبط لدوري يلو في وقت سابق.
توزي يسجل الهدف الأول للرياض في الدقيقة 5#الرياض 1 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/dGknuxZmWN#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_الرياض | #نادي_الأخدود | #الرياض_الأخدود@mosgovsa | @SPL | @ALAKHDOUD | @AlRiyadhFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026