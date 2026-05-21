التعادل يحسم مواجهة نيوم والاتفاق

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة نيوم والاتفاق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.
نجح الاتفاق في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق موسى ديمبيلي عند الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، تمكن نيوم من إدراك التعادل عند الدقيقة 80 عن طريق علاء الحجي، بعد صناعة من علي العنزي.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل نيوم إلى 45 نقطة في المركز الثامن مع ختام منافسات الموسم.
ديمبيلي يسجل الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 6#نيوم 0 × 1 #الاتفاقpic.twitter.com/2FM3ZFWdIJ#صحيفة_البلاد | #جولات_الحسم | #نادي_نيوم | #نادي_الاتفاق | #نيوم_الاتفاق@mosgovsa | @SPL | @NEOMSportsClub | @Ettifaq
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 21, 2026