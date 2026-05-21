التعادل يحسم مواجهة نيوم والاتفاق

5 / ذو الحجة / 1447 هـ      21 مايو 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة نيوم والاتفاق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

نجح الاتفاق في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق موسى ديمبيلي عند الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن نيوم من إدراك التعادل عند الدقيقة 80 عن طريق علاء الحجي، بعد صناعة من علي العنزي.

وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل نيوم إلى 45 نقطة في المركز الثامن مع ختام منافسات الموسم.

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

