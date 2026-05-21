التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح والخلود

البلاد (جدة) حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الخلود والفتح، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة رقم 34 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي. وكان الخلود هو الأكثر استحواذًا على الكرة والأكثر خطورة على المرمى مقارنةً بما قدمه الفتح خلال شوطي المباراة. التعادل أنهى موسم الخلود وهو في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة. في المقابل حسم الفتح المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.