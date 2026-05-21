التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح والخلود
الرياضة

صحيفة البلاد      5 / ذو الحجة / 1447 هـ      21 مايو 2026

البلاد (جدة)

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الخلود والفتح، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة رقم 34 والأخيرة من عمر دوري روشن السعودي.

وكان الخلود هو الأكثر استحواذًا على الكرة والأكثر خطورة على المرمى مقارنةً بما قدمه الفتح خلال شوطي المباراة.

التعادل أنهى موسم الخلود وهو في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة. في المقابل حسم الفتح المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

