الأندية المتأهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة من الدوري السعودي

البلاد (جدة)

حسمت 5 أندية من الدوري السعودي للمحترفين مقاعدها في الأدوار الأساسية ودور الملحق لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026 ـ 2027 عقب انتهاء منافسات الدوري اليوم الخميس.

وفاز النصر بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو لصفوفه في يناير 2023، وذلك بعد فوزه الباهر على ضيفه ضمك (4 ـ 1) في مباراة الجولة الـ34 والأخيرة.

ورفع النصر رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول متقدما على الهلال الذي فاز على الفيحاء (1 ـ 0) لكنه اكتفى بالمركز الثاني الذي سيمنحه فقط بطاقة المشاركة في مرحلة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل.

وبانتهاء منافسات الدوري، وعقب نتائج الجولة الرابعة والثلاثين والختامية، يمكن اعتبار تأهل نادي الاتحاد إلى مرحلة الملحق في دوري أبطال آسيا للنخبة ثاني أبرز حدث بعد تتويج النصر.

ورغم خسارته أمام القادسية (5 ـ 1) في مباراة صادمة لفريق المدرب سيرجيو كونسيساو، فإن نادي الاتحاد تأهل لدور الملحق للمسابقة الآسيوية الكبرى بعدما خسر نادي التعاون أمام الحزم (2 ـ 0) في الجولة ذاتها.

وأنهى الاتحاد سباق الدوري في المركز الخامس برصيد 55 نقطة ليبلغ دوري أبطال آسيا للنخبة انطلاقا من الملحق، في حين سيلعب نادي التعاون مسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وتحصل الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على 5 مقاعد إجمالاً، موزعة على 3 مقاعد مباشرة تذهب للمراكز الثلاثة الأولى (البطل، والوصيف وصاحب المركز الثالث وهي تواليا النصر والهلال والأهلي.

كما حصل ناديا القادسية والاتحاد على مقعدين غير مباشرين (الملحق) بعد حلولهما في المركزين الرابع والخامس في دوري أبطال آسيا للنخبة بينما سيلعب التعاون صاحب المركز السادس في دوري أبطال آسيا 2.