ارتفاع أسعار النفط وسط غموض الاتفاق مع إيران وتراجع المخزونات

البلاد (جدة)

انتعشت ‌أسعار النفط اليوم (الخميس)، بعد يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على إيران، ووسط مخاوف بشأن نضوب المخزونات العالمية أثارها تراجع المخزونات الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا، أو 0.77 %، لتصل إلى 105.83 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا، أو 0.99%، لتصل إلى 99.23 دولار. وكان كلا الخامين انخفضا بأكثر من 5.6% أمس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، مع توعده في نفس الوقت بشن المزيد من الهجمات إذا لم ‌توافق إيران ‌على اتفاق سلام. وحذرت إيران من شن المزيد من ‌الهجمات، ⁠وأعلنت خطوات ⁠تعزز سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي، الذي كان يمر عبره قبل الحرب شحنات من النفط والغاز الطبيعي المسال تعادل نحو 20 % من الاستهلاك العالمي، لكنه أصبح في حكم المغلق تقريبا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، ⁠إن البلاد سحبت ⁠ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط من احتياطيها الاستراتيجي للنفط الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب مسجلة على الإطلاق. وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام التجارية انخفضت بمقدار 7.9 مليون برميل إلى 445 مليون برميل الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 372 ألف برميل. في السياق ذاته، انخفض ‌سعر الذهب اليوم متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، لكن الآمال في التوصل إلى حل للصراع الأمريكي الإيراني حدت من الخسائر. وهبط السعر في المعاملات الفورية 0.3% ليسجل 4528.03 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.1% إلى 4528.90 دولار. وارتفع الدولار 0.1 ‌% مما ‌يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة ‌بالنسبة ⁠لحائزي العملات الأخرى، فيما ارتفع عائد سندات ‌الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس إلى 4.578 %، ليواصل الصعود وينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 75.19 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9% ليصل إلى 1933.13 دولار، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1359.20 دولار.