إدانة أعضاء من مجلس إدارة “السعودي الألماني” لتلاعبهم بالقوائم المالية

البلاد (جدة)

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً؛ لمخالفتهم الفقرة “أ” من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) للفترة من 2018م – 2021، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات.

وتضمّنت قائمة المدانين في القرار كلاً: من صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد مؤمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.

وأضافت الهيئة أن المدانين قاموا بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، وذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت أكثر من 358 مليون ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، وقد نتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 13 / 12 / 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 / 90 / 2021 ، أدت إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.

وقد تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، قدرها 3.1 مليون ريال، وغرامات مالية على المدانين: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، وسلطان صبحي عبد الجليل بترجي، وخالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد مؤمنة، بمقدار 2.1 مليون ريال على كل واحد منهم، وتغريم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي 1.98 مليون ريال، وتغريم المدان علي عبد الرحمن عبد الله القويز 1.08 مليون ريال، وتغريم المدان عمرو محمد خالد خاشقجي 1.6 مليون ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.

كما تضمَّن القرار تغريم المدان محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، والمدان وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، والمدان صالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة 6 أشهر.

وذكرت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.