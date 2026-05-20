وزير الداخلية يدشن المركز الرقمي للعمليات الأمنية

البلاد (جدة)

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية،اليوم (الأربعاء)، المركز الرقمي التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية، وذلك في مقر وزارة الداخلية بمحافظة جدة.

واستمع سموه إلى شرحٍ من قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عمر بن عيضة الطلحي، عن مهام المركز الرقمي، ودوره ضمن الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للعمليات الأمنية، وما يوفره من قدرات تشغيلية وتقنية تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح أن المركز الرقمي للعمليات الأمنية يدعم استقبال ومعالجة البلاغات الطارئة والمتابعة الميدانية بمنطقة مكة المكرمة، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب الدعم والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز جودة الخدمة الأمنية المقدمة.

وأكد العميد الطلحي أن المركز يفرد مساحة استثنائية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، حيث جُهز بأنظمة تقنية متطورة ومترجمين بعدة لغات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم الطارئة، وتوفير مظلة أمنية متكاملة تضمن أدائهم لمناسكهم وعباداتهم بطمأنينة ويسر، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.

واطلع وزير الداخلية على مؤشرات الأداء والخرائط الحرارية التي تسهم في اتخاذ القرار، كما اطلع على آلية سير العمل داخل المركز، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.

من جهة ثانية، استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، في جدة أمس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية اللواء أشرف عبدالمعطي. ورحب سموه بحجاج جمهورية مصر العربية، سائلًا الله لهم قبول نسكهم، وأن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين، مؤكدًا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وتوفير أفضل الخدمات لهم؛ بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

من جهته، عبر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره للمملكة على ما تقدمه من جهود كبيرة واستعدادات متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بما يلقاه ضيوف الرحمن من عناية واهتمام منذ وصولهم إلى المملكة، وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.